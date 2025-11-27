Arrestato 57enne per estorsione | sfruttava lavoratori stranieri

I Carabinieri della Stazione di Fontanafredda hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di S.P., un 57enne originario di Salerno ma residente in provincia di Pordenone. L'uomo dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni e 9 mesi di reclusione per estorsione ai danni di lavoratori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Arrestato 57enne per estorsione: sfruttava lavoratori stranieri

