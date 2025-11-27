Arrestate due 16enni a Padova dopo una serie di terribili aggressioni senza movente
Due sedicenni sono state arrestate a Padova per aggressioni e furti: la baby gang colpiva coetanee e persone vulnerabili nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
