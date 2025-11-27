Armonia che cura a Fiorenzuola un concerto per unire terapia emozioni e comunità

Ilpiacenza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La cura in ospedale non è soltanto terapia: significa anche riconoscere i bisogni emotivi e relazionali delle persone, il loro desiderio di sentirsi accolte e di vivere esperienze che favoriscono serenità e vicinanza». È da questo approccio che nasce "Armonia che cura", un pomeriggio musicale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

