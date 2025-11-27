Armiamoci e partite Crosetto vuole reintrodurre la leva militare su base volontaria

Lanotiziagiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospedali di guerra e servizio militare: Germania e Francia fanno da apripista e l’Italia si accoda allegramente. “Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”, ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha poi specificato che l’ipotesi della proposta della reintroduzione del servizio militare in Italia sarebbe comunque su base volontaria, come in Francia e Germania, e non obbligatoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

armiamoci e partite crosetto vuole reintrodurre la leva militare su base volontaria

© Lanotiziagiornale.it - Armiamoci e partite, Crosetto vuole reintrodurre la leva militare su base volontaria

Altre letture consigliate

"Ripensare la Difesa del Paese". Crosetto vuole ritornare alla naja - Da Parigi, dove ha incontrato la sua omologa francese Catherine Vautrin, il ministro della Difesa Guido Crosetto rilancia il dibattito sulla sicurezza naziona ... Da lospiffero.com

armiamoci partite crosetto vuoleArmiamoci e partite - In lieve ritardo, ma con passo spedito, pure Crosetto, con elmetto e moschetto d’ordinanza, passa in rassegna le truppe che verranno. Lo riporta lanotiziagiornale.it

Difesa, Crosetto vuole abolire Strade Sicure/ “Ora una riforma dell’esercito, servono 30mila militari in più” - Sul tema della sicurezza è in corso un dibattito all’interno della maggioranza, tra il ministro della Difesa, che propone una riforma complessiva delle Forze armate, e Fratelli d’Italia e Lega, che ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Armiamoci Partite Crosetto Vuole