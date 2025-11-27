armiamoci e partite crosetto vuole reintrodurre la leva militare su base volontaria

Ospedali di guerra e servizio militare: Germania e Francia fanno da apripista e l’Italia si accoda allegramente. “Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”, ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha poi specificato che l’ipotesi della proposta della reintroduzione del servizio militare in Italia sarebbe comunque su base volontaria, come in Francia e Germania, e non obbligatoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

