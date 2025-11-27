Arknights Endfield | Contenuti novità e date del Beta Test II e del Technical Test su PlayStation 5

Il Beta Test II di Arknights: Endfield inizierà il 28 novembre alle 19:00 orario del Pacifico, corrispondenti alle 04:00 italiane del 29 novembre, ed è disponibile su PC, iOS e Android. Per i giocatori su console, il Technical Test su PlayStation 5 partirà il 12 dicembre, con gli stessi contenuti delle versioni PC e mobile. Si tratta di una fase di prova chiusa, riservata ai giocatori che hanno ricevuto l’invito tramite posta elettronica oppure che risultano idonei dopo la registrazione sul portale ufficiale. Tutti i progressi ottenuti saranno temporanei e cancellati al termine del test, ma durante la prova sarà possibile sincronizzare i dati tra PC e dispositivi mobili tramite lo stesso account. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

