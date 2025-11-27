Aria di crisi in maggioranza | il sindaco richiama tutti alla ' responsabilità'

Aria di crisi nella maggioranza del sindaco Antonio Trombetta. Nella giornata di domani (28 novembre) a Marcianise si svolgerà il consiglio comunale e il primo cittadino sente traballare la sua poltrona. Già in uno dei recenti consigli comunale si è registrata l'assenza di molti consiglieri di.

