Archivio di Stato interrogazione di Musolino | Subito chiarezza su Don Bosco e sedi alternative
La vice capogruppo di Italia Viva al Senato, Dafne Musolino, ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per fare luce sulla delicata situazione dell’Archivio di Stato di Messina. La struttura dovrà essere liberata entro dicembre 2025, con un trasferimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Declassamento Archivio Stato Genova, Giuli 'buone notizie' - "Certo che ci sarà una soluzione per l'Archivio di Stato, ci saranno buone notizie in tempi brevissimi". Come scrive ansa.it