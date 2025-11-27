Architetti Catania | presentata la nuova app al servizio di cittadini e iscritti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Digitalizzazione: novità per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori etnei UN ORDINE SEMPRE PIÙ SMART: PRESENTATA L’APPLICAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI E DEGLI ISCRITTI CATANIA – La digitalizzazione al servizio dei cittadini e dei professionisti: con questo scopo nasce la nuova applicazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania, con un progetto pionieristico a livello nazionale, che inciderà nello svolgimento della professione e che potrà tornare utile anche agli abitanti della città etnea. «Uno strumento pensato per migliorare la comunicazione, rappresentando uno spazio virtuale di connessione tra Ordine, iscritto e cittadino, semplificando e velocizzando il processo di pubblicazione delle informazioni e dei servizi, migliorando l’interazione tra le parti e favorendo la diffusione della cultura professionale relative alle categoria di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore», spiega il presidente della categoria etnea Alessandro Amaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

