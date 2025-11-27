Arcadia | gli appuntamenti di walking e fitwalking sotto le feste

Pisatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle festività natalizie, l'a.s.d. a.p.s. Arcadia coglie l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un felice inizio di anno nuovo, ricordando le attività di allenamento outdoor del progetto Walking Life che proseguono settimanalmente a dicembre e per tutto il periodo invernale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

