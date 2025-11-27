Apriamo una nuova bakery ma con cucina Come è nato e cresciuto Forno Brisa uno dei migliori d’Italia

Forno Brisa compie dieci anni e festeggia aprendo la settima specialty bakery, questa volta con una proposta di piatti cucinati. Intervista a uno dei fondatori su passato, presente e futuro del gruppo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Diego Rossi di Trippa apre una nuova osteria. Cosa si mangia da Nino Osteria con Cucina a Milano - «I progetti non si fanno mai solo perché ci sono le idee ma perché hai la persona giusta». Riporta gamberorosso.it