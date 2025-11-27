Apre l' Osteria del Leone | il nuovo punto d’incontro dello Stadio Benito Stirpe
Apre le porte l’“Osteria del Leone”, il nuovo pub–grill–beer–wine situato all’interno dello stadio Benito Stirpe di Frosinone. Un progetto pensato per portare qualità, cura e accoglienza in un luogo simbolo della città, capace di diventare punto di riferimento non solo nei giorni di partita, ma. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Apre L’osteria popolare del cinema presso il Dumbo! Vi aspettiamo numerosi dal 3 all’8 dicembre durante il festival NON SONO UNA SIGNORA! - facebook.com Vai su Facebook