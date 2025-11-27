Apre il Villaggio di Natale a Lecco

Come annunciato nelle scorse settimane e anche sabato 22 novembre in occasionedell'accensione delle "Luci su Lecco", la città si prepara ad ospitare il Villaggio diNatale nelle piazze del centro. Da oggi, giovedì 27 novembre, fino al 6 gennaio 2026, in piazza Cermenati e in una parte di piazza XX. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Apre il Villaggio di Natale a Lecco

Contenuti che potrebbero interessarti

Apre il Villaggio di Natale a Lecco: inaugurazione venerdì 28 novembre alle 11 lecconotizie.com/societa/lecco-… via @Lecco Notizie Vai su X

IL REGNO DEI PANETTONI Apre il Villaggio dei sapori natalizi - facebook.com Vai su Facebook

Apre il Villaggio di Natale a Lecco: inaugurazione venerdì 28 novembre alle 11 - LECCO – Come annunciato nelle scorse settimane e anche sabato 22 novembre in occasione della accensione delle “Luci su Lecco”, la città si prepara ad ospitare il Villaggio di Natale nelle piazze del c ... msn.com scrive

Bretzel e churros e tante idee regalo: apre il Villaggio di Natale - Il video - Inaugurato nella mattinata di sabato 15 novembre: tanti stand con leccornie natalizie e idee per i regali fino al 28 dicembre. Da ecodibergamo.it

Cosa fare a Lecco, week end del 6, 7 e 8 dicembre 2024 - In piazza Cermenati a Lecco apre sabato 7 (e poi anche domenica 8 dicembre) il Villaggio di Babbo Natale, con possibilità di inviare richieste al mitico personaggio o magari anche di incontralo ... Come scrive ilgiorno.it