Applausi per Mattarella alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a Napoli, per l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026. Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura. Ad accogliere il Capo dello Stato, il preside don Francesco Asti, il Gran Cancelliere della Facoltà e arcivescovo metropolita di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Alla cerimonia partecipano anche l’Arcivescovo emerito di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il prefetto di Napoli, Michele di Bari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
