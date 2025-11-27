Appello bis Rigopiano | chiesta l' assoluzione per l' ex direttore della protezione civile regionale

Gli avvocato difensori di Emilio Primavera, all'epoca dei fatti di Rigopiano direttore del dipartimento regionale di protezione civile, hanno chiesto l'assoluzione del loro assistito nel corso del processo bis d'appello in corso a Perugia per la tragedia che nel 2017 costò la vita a 29 persone.

© Ilpescara.it - Appello bis Rigopiano: chiesta l'assoluzione per l'ex direttore della protezione civile regionale

