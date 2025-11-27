Apertura straordinaria del Lungomare della Base Navale | occasione speciale per vivere il mare
BRINDISI - Domenica 30 novembre prossimo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà eccezionalmente aperto alla cittadinanza il tratto del lungomare interno alla Base Navale di Brindisi, compreso tra Porta Revel e Porta Monsignore.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Autorità Cittadine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
