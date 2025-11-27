Aperto a Trecate il nuovo supermercato Md | è l' ottavo nel novarese
Ha aperto oggi, giovedì 27 novembre, il nuovo supermercato Md di Trecate.Il punto vendita, completamente nuovo, sostituisce lo storico negozio attivo dal 2008. Con questa apertura, frutto del recupero di un sito industriale di produzione salumi abbandonato, Md raggiunge quota 35 punti vendita in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
