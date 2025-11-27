anziana immobilizzata con un cuscino e picchiata durante la rapina

SQUINZANOTREPUZZI – Immobilizzata sul letto con un cuscino sul viso per impedirle di urlare, colpita con pugni su braccia e gambe mentre i rapinatori le strappavano via gioielli e oggetti personali: sono le sequenze dell’aggressione subita da una donna di 76 anni nella notte del 17 luglio scorso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

