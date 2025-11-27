Anziana immobilizzata con un cuscino e picchiata durante la rapina
SQUINZANOTREPUZZI – Immobilizzata sul letto con un cuscino sul viso per impedirle di urlare, colpita con pugni su braccia e gambe mentre i rapinatori le strappavano via gioielli e oggetti personali: sono le sequenze dell’aggressione subita da una donna di 76 anni nella notte del 17 luglio scorso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
«Dicono che sono vecchia. Ma quel giorno mi sono aggrappata. Non solo al carrello… ma alla speranza.» Nessuno sa come sia finita lì. Ma lì era. Una cagnolina anziana, bagnata, tremante, bloccata sopra un carrello della spesa in mezzo a un canale. L’a - facebook.com Vai su Facebook
Finta carabiniere quindicenne tenta truffa ad anziana: bloccata dalla Polizia con i gioielli in mano gazzettadisiena.it/finta-carabini… Vai su X