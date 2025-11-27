Antonino celebra 20 anni di carriera con VENTI25 | il nuovo album e il singolo XSempre
Arriva in radio dal 21 novembre “XSempre”, il singolo che anticipa “VENTI25”, il progetto con cui Antonino festeggia i suoi vent’anni di musica e rinascita, dopo il successo nato con la vittoria ad Amici 2005. L’album è già disponibile sulle piattaforme digitali (Courage Live ADA Music). “ XSempre ” è un ritorno alla matrice più autentica di Antonino, quella dell’interprete che sa farsi racconto e verità. È una canzone sull’assenza, ma anche sul coraggio di ricordare. La voce si fa confessione, fino all’ultimo verso. Vent ’ anni di musica. Vent’anni di palchi, incontri, silenzi, ritorni e rinascite. 🔗 Leggi su Panorama.it
