Antonia Dell'Atte | Mio marito mi picchiava calci e pugni mentre ero incinta Mediaset licenzia Alessandro Lecquio

La modella e musa di Armani ha parlato delle violenze subite per mano del suo ex marito. Mediaset ha licenziato l'opinionista di Telecinco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonia Dell'Atte, ex modella e icona della moda italiana, tramite il suo profilo Instagram, in più occasioni ha rilanciato con forza la sua denuncia contro la violenza di genere, partendo dalla sua esperienza personale e da quanto ha vissuto sulla sua pelle dura - facebook.com Vai su Facebook

Dell'Atte e la relazione violenta con l'ex marito: «Iniziò a picchiarmi quando ero incinta» Vai su X

Antonia Dell’Atte: “Mio marito mi picchiava, calci e pugni mentre ero incinta”, Mediaset licenzia Alessandro Lecquio - La modella Antonia Dell'Atte ha denunciato in una lunga intervista le violenze subite dal suo ex marito, l'attore e personaggio televisivo Alessandro Lecquio di Assaba. Segnala fanpage.it

“Il primo calcio mentre ero incinta, al ritorno dalla luna di miele" - Dopo le sue dichiarazioni, l'emittente spagnola ha preso provvedimenti ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Antonia Dell'Atte, la modella musa di Armani denuncia l'ex marito per violenza: «Mi picchiò incinta». Mediaset Spagna lo licenzia - La celebre ex modella pugliese Antonia Dell'Atte, originaria di Ostuni (Brindisi) e musa di Giorgio Armani negli anni Ottanta, ha rotto il silenzio sulle ... Lo riporta msn.com