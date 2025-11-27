Antonia Dell'Atte | Mio marito mi picchiava calci e pugni mentre ero incinta Mediaset licenzia Alessandro Lecquio

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La modella e musa di Armani ha parlato delle violenze subite per mano del suo ex marito. Mediaset ha licenziato l'opinionista di Telecinco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

antonia atte mio maritoAntonia Dell’Atte: “Mio marito mi picchiava, calci e pugni mentre ero incinta”, Mediaset licenzia Alessandro Lecquio - La modella Antonia Dell'Atte ha denunciato in una lunga intervista le violenze subite dal suo ex marito, l'attore e personaggio televisivo Alessandro Lecquio di Assaba. Segnala fanpage.it

antonia atte mio marito“Il primo calcio mentre ero incinta, al ritorno dalla luna di miele" - Dopo le sue dichiarazioni, l'emittente spagnola ha preso provvedimenti ... Secondo ilfattoquotidiano.it

antonia atte mio maritoAntonia Dell'Atte, la modella musa di Armani denuncia l'ex marito per violenza: «Mi picchiò incinta». Mediaset Spagna lo licenzia - La celebre ex modella pugliese Antonia Dell'Atte, originaria di Ostuni (Brindisi) e musa di Giorgio Armani negli anni Ottanta, ha rotto il silenzio sulle ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Antonia Atte Mio Marito