Antonello Colonna tra Olimpiadi e calcio | Dybala? Un piatto con sfumature

AGI - Nel cuore delle campagne di Labico, a pochi chilometri da Roma, c’è un luogo che è diventato negli anni una sorta di regno personale per Antonello Colonna. Un resort immerso nel verde, dove lo chef stellato accoglie personalità da tutta Italia e non solo, tra alta cucin a, ricerca e quell’ospitalità che rappresenta da sempre la sua firma. Lo incontriamo in giorni di grande fermento: Colonna ha infatti appena ricevuto l’incarico di chef per l'Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l'ennesimo evento sportivo dopo due Mondiali e le Olimpiadi di Atlanta. Oltre a questo, nell'intervista all'AGI racconta il lancio delle nuove padelle professionali Steel Pan, firmate con la designer Carmen Sollo, realizzate con tecnologia “lega su lega” in acciaio, senza alcun additivo chimico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Antonello Colonna, tra Olimpiadi e calcio: "Dybala? Un piatto con sfumature”

