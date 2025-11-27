Antonella Massari | Il nostro appello per l' educazione finanziaria a scuola | mettiamo a disposizione corsi per gli insegnanti Ci preoccupano le mancate risposte dei licei
La rappresentante dell'Associazione Italiana Private Banking racconta la proposta accolta solo da tre istituti in Lombardia. «Tutti dovrebbero avere nozioni base: cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione, cos'è un conto corrente, cos'è un tasso di interesse». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Antonella Massari: «Il nostro appello per l'educazione finanziaria a scuola: mettiamo a disposizione corsi per gli insegnanti. Ci preoccupano le mancate risposte dei licei» - La rappresentante dell'Associazione Italiana Private Banking racconta la proposta accolta solo da tre istituti in Lombardia. Si legge su vanityfair.it