Con delibera del plenum adottata nella serata del 25 novembre, il Consiglio della Magistratura Militare, accogliendo la proposta già formulata dalla Commissione apposita, ha nominato il primo Procuratore Militare Aggiunto della Procura presso il Tribunale Militare di Roma, ufficio giudiziario con competenza per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e della Guardia di Finanza in Italia, in particolare nel Lazio, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Il Tribunale Militare capitolino estende la sua giurisdizione anche ai reati militari commessi all'estero e a bordo di navi o aeromobili in navigazione su acque internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Antonella Masala nominata Prima procuratrice militare aggiunta a Roma