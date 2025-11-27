Antonella Elia Pietro Delle Piane replica su Instagram | Pura invenzione
Antonella Elia, ospite ancora una volta a La Volta Buona, ha risposto alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane. La coppia, insieme da quasi 7 anni, sta vivendo un momento piuttosto turbolento e la faida non accenna a spegnersi. Dapprima lei ha dichiarato di aver chiuso la relazione rinunciando al matrimonio, lui poi ha risposto negando tutto e, infine, le parole della showgirl su Rai 1: “È una barzelletta”. Delle Piane ha immediatamente replicato su Instagram e la situazione sembra tutt’altro che risolta. Le parole di Antonella Elia a La Volta Buona. Antonella Elia è tornata là dove tutto era iniziato. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Antonella Elia - Pagina ufficiale. . 25 novembre "NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" #25novembregiornatamondialecontrolaviolenzasulledonne - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Elia, la verità sulla rottura con Pietro Delle Piane: “Ecco perché non lo sposo” - Antonella Elia interviene per rispondere alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane, smentendo di aver annunciato la rottura in TV. Lo riporta donnaglamour.it
Antonella Elia risponde a Pietro Delle Piane sul matrimonio annullato: "Lo ha saputo dalla TV? È una barzelletta" - Dopo le dichiarazioni dell’attore, ospite la scorsa settimana da Monica Setta, in cui sosteneva di aver appreso solo ... comingsoon.it scrive
Balivo incalza Antonella Elia dopo le sue nozze annullate: “Due mesi fa eri innamorata, mi hai presa in giro?” - La conduttrice ha chiesto spiegazioni all'ex soubrette dopo la sua decisione improvvisa di annullare le nozze con l'ormai ex ... Riporta fanpage.it