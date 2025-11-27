Antonella Elia, ospite ancora una volta a La Volta Buona, ha risposto alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane. La coppia, insieme da quasi 7 anni, sta vivendo un momento piuttosto turbolento e la faida non accenna a spegnersi. Dapprima lei ha dichiarato di aver chiuso la relazione rinunciando al matrimonio, lui poi ha risposto negando tutto e, infine, le parole della showgirl su Rai 1: “È una barzelletta”. Delle Piane ha immediatamente replicato su Instagram e la situazione sembra tutt’altro che risolta. Le parole di Antonella Elia a La Volta Buona. Antonella Elia è tornata là dove tutto era iniziato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Elia, Pietro Delle Piane replica su Instagram: “Pura invenzione”