Antonella Elia parla della rottura con Pietro Delle Piane in tv lui la smentisce sui social | Non è vero
"È una barzelletta": con queste parole Antonella Elia ospite oggi a La Volta Buona commenta le dichiarazioni rilasciate dall'ex compagno Pietro Delle Piane durante la puntata di 'Storie al bivio', andata in onda sabato 22 novembre su Rai 2. "Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Antonella Elia - Pagina ufficiale. . 25 novembre "NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" #25novembregiornatamondialecontrolaviolenzasulledonne - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Elia, la verità sulla rottura con Pietro Delle Piane: “Ecco perché non lo sposo” - Antonella Elia interviene per rispondere alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane, smentendo di aver annunciato la rottura in TV. Scrive donnaglamour.it
Antonella Elia, la verità sul matrimonio annullato con Pietro Delle Piane: «Sono successi due episodi gravi. I genitori morti? Dolore incredibile» - Antonella Elia, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, si è raccontata senza filtri, con commozione e un’onestà spiazzante. Secondo leggo.it
Perchè Antonella Elia non sposa più Pietro Delle Piane? Matrimonio saltato/ “Lasciato all’improvviso!” - Matrimonio saltato per Antonella Elia, perchè non sposa più Pietro Delle Piane? Riporta ilsussidiario.net