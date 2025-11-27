Antitrust indaga su micromobilità Roma
10.18 L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Bird Rides Italy, EmTransit e Lime Technology per accertare una possibile pratica commerciale scorretta relativa al servizio di micromobilità elettrica in sharing nel territorio del Comune di Roma. I tre operatori, unici autorizzati a fornire la micromobilità nel territorio nel 2023-2026, avrebbero ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratis offerti agli abbonati Metrebus, rallentandone l'attivazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
