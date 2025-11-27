Another Love replica puntata 27 novembre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 27 novembre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Refik consegna a Leyla i filmati di sicurezza dell’ospedale in cui si vede Turan parlare con Idris. Leyla chiede a Refik di mantenere il segreto e va a parlare con il Procuratore Capo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 39 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

