Annuncio i Big Sanremo e poi corro a Bologna allo Zecchino d’oro In gara le canzoni di Giuliano Sangiorgi Stefano Accorsi e Enrico Nigiotti | così Carlo Conti

Lo Zecchino d’Oro riserva delle sorprese tra gli autori delle 14 canzoni in gara che si sfideranno per la vittoria da venerdì 28 a domenica 30 su Rai 1. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, firma testo e musica di “Raffa la giraffa” che sarà cantata da Gaia, 7 anni, di Zeccone, piccolo centro in provincia di Pavia. Stefano Accorsi è coautore del testo di “Viva le api” insieme a Rondine e Filippo Gentili (questi ultimi due firmano anche la musica con Matteo Milita), un brano che verrà cantato da Mattia, 9 anni, di Bologna. E ancora: il cantautore Enrico Nigiotti firma il testo e la musica (quest’ultima insieme a Enrico Brun) di “Il lupo Duccio”, cantata da Mario, 5 anni, di Praia a Mara, in provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Annuncio i Big Sanremo e poi corro a Bologna allo Zecchino d’oro. In gara le canzoni di Giuliano Sangiorgi, Stefano Accorsi e Enrico Nigiotti”: così Carlo Conti

Argomenti simili trattati di recente

L'annuncio ufficiale verrà fatto stasera sul palco del festival di Sanremo - facebook.com Vai su Facebook

Festival di Sanremo: slitta l’annuncio dei Big in gara #Sanremo2026 #CarloConti Vai su X

“Annuncio i Big Sanremo e poi corro a Bologna allo Zecchino d’oro. In gara le canzoni di Giuliano Sangiorgi, Stefano Accorsi e Enrico Nigiotti”: così Carlo Conti - Dal 28 al 30 novembre su Rai1 la 68esima edizione con 14 canzoni firmate anche da big della musica e del cinema italiano ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cantanti Sanremo 2026, la lista dei presunti 30 Big in gara/ I nomi più caldi per il Festival - Sanremo 2026, i 30 Big “favoriti” secondo i pronostici: da Arisa a Luchè e altri nomi importanti che non vediamo da un po'. Scrive ilsussidiario.net

Sanremo, Carlo Conti rimanda l'annuncio dei big dopo l'addio a Vanoni: 'Per rispetto' - Il Festival di Sanremo è in lutto per la morte di Ornella Vanoni: il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha rimandato di una settimana l'annuncio dei 30 concorrenti big in gara nell'edizione ... Da it.blastingnews.com