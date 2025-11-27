Anno 1989 | l' Italia lacerata per una bambina sottratta ai genitori adottivi

Tutte le storie sono diverse, tanto più quando si assomigliano. Nel 1989 l’Italia fu commossa e lacerata dalla storia di una bambina, che si chiamava Serena Cruz, aveva tre anni e fu tolta ai genitori adottivi coi quali viveva, che si chiamavano Rosanna e Francesco Giubergia, lui un ferroviere, lei un’infermiera. Avevano perduto un figlio anni prima, poi avevano adottato un bambino filippino, Nazario. Nel 1987 il signor Giubergia era tornato da Racconigi (Cuneo), dove abitavano, a Manila, col proposito di dargli un fratello o una sorella. La neonata Serena era stata abbandonata, ed era una cucciola poverissima, malata, selvatica e spaventata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

