Annegò moglie malata Il marito condannato a nove anni e 4 mesi Concesse tre attenuanti

Se n’era preso cura con amore e diligenza fino a quel gesto estremo sacrificando per lei il resto della sua vita. Nessun dubbio sollevato da nessuna della parti. Il 9 settembre dell’anno scorso il 79enne Enzo Giardi annegò la consorte, la 77enne Piera Ebe Bertini affetta da Alzheimer in stadio avanzato, nella vasca da bagno della loro abitazione alla vigilia del trasferimento di lei in una clinica. Dal punto di vista processuale, restava solo il nodo della pena: e cioè della quantità di attenuanti da concedere all’imputato. Dopo tre ore di camera di consiglio, nel primo pomeriggio di ieri la corte d’assise di Ravenna ha inflitto al 79enne, non presente in aula e ai domiciliari ospite di una familiare, una condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Annegò moglie malata. Il marito condannato a nove anni e 4 mesi. Concesse tre attenuanti

