Annega la moglie nella vasca da bagno | condannato il marito che non sopportava l' idea del suo trasferimento in una clinica

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di cure e dedizione per la moglie affetta da Alzheimer in stadio avanzato, il marito decise di annegarla nella vasca da bagno della loro abitazione alla vigilia del trasferimento della donna in una clinica. Per i fatti che sono avvenuti il 9 settembre 2024 a Ravenna, la Corte d'assise. 🔗 Leggi su Today.it

