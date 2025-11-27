Annega la moglie malata di Alzheimer condannato il marito | non voleva fosse trasferita in una clinica

Enzo Giardi annegò la moglie gravemente malata nella vasca della loro casa di Ravenna: condannato a nove anni e quattro mesi, le attenuanti hanno prevalso sulle aggravanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

