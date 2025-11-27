Annalisa è la star di copertina del nuovo numero di Grazia

Milano, 27 novembre 2025 – , diretto da Silvia Grilli, con un’intervista e un servizio fotografico esclusivi.. L’energia degli Anni 80 con cui ci fa ballare. Le volte in cui si sente una tigre inquieta. La sfida ai maschi narcisi e la gioia di sentirsi sexy sul palco. Mentre l’album Ma io sono fuoco scala le classifiche, Annalisa – cantautrice dei record, la donna con più singoli piazzati ai vertici della classifica, 52 dischi di platino e 14 d’oro, la prima italiana che l’anno scorso negli Stati Uniti ha conquistato un Global Force Award ai Billboard Women in Music – parla delle passioni che l’hanno cambiata e di come la ragazza insicura di un tempo è ora una donna che dà voce ai suoi sogni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Annalisa è la star di copertina del nuovo numero di Grazia

