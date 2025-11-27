Annalisa continua il tour nei palazzetti con due date a Milano

Prosegue con successo il nuovo tour nei palasport di Annalisa, le prossime due date saranno al Forum di Assago. Continua inarrestabile il successo di Annalisa che, con oltre 250 mila biglietti venduti nel 2024, ha da poco iniziato il suo nuovo tour nei Palasport. Partito da Jesolo con una doppia data sold out il 15 novembre, dopo Padova, è arrivato a Roma il 21 novembre (sold out) e il 22 novembre, per proseguire poi a Firenze, due date tutte esaurite a Milano domani e sabato e così fino al 13 dicembre quando termina a Torino con un’altra data sold out da tempo. Annalisa porta in scena uno show curato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Annalisa, continua il tour nei palazzetti con due date a Milano

