Anna Ruvolo allo Zecchino d’Oro | la piccola riberese è l’unica siciliana in gara nella 68esima edizione

Agrigentonotizie.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Ruvolo, 10 anni di Ribera, sarà una delle protagoniste della 68esima edizione dello Zecchino d’Oro in programma dal 28 al 30 novembre su Rai 1. È l’unica siciliana selezionata per la competizione canora dedicata ai bambini.La giovane riberese è stata scelta tra più di 3 mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

