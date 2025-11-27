Anna Ruvolo, 10 anni di Ribera, sarà una delle protagoniste della 68esima edizione dello Zecchino d’Oro in programma dal 28 al 30 novembre su Rai 1. È l’unica siciliana selezionata per la competizione canora dedicata ai bambini.La giovane riberese è stata scelta tra più di 3 mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Anna Ruvolo allo Zecchino d’Oro: la piccola riberese è l’unica siciliana in gara nella 68esima edizione