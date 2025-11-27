Anna Ruvolo allo Zecchino d’Oro | la piccola riberese è l’unica siciliana in gara nella 68esima edizione
Anna Ruvolo, 10 anni di Ribera, sarà una delle protagoniste della 68esima edizione dello Zecchino d’Oro in programma dal 28 al 30 novembre su Rai 1. È l’unica siciliana selezionata per la competizione canora dedicata ai bambini.La giovane riberese è stata scelta tra più di 3 mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Anna Ruvolo ha10 anni vive a Ribera (Agrigento) e si esibirà con il brano "Canta la conta" insieme ad Atena Pisani che ha 5 anni, e vive a Soliera (Modena) nella 68ª edizione dello Zecchino d’Oro. Il concorso canoro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 da ve - facebook.com Vai su Facebook
Zecchino d’oro 2024, vince ‘Diventare un albero’ cantata dalla romagnola Anna Sole - Bologna, 1 dicembre 2024 – ‘Diventare un albero’ è la canzone che ha vinto lo Zecchino d’Oro 2024, cantata da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana di Lugo (Ravenna). Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Zecchino d'Oro 2024, vince Anna Sole Dalmonte con il brano «Diventare un albero»: «Il suo primo pensiero per la nonna che non c’è più» - È la piccola Anna Sole Dalmonte, 9 anni di Voltana (Ravenna), la vincitrice della 67esima edizione dello “Zecchino d’Oro”, grazie alla canzone “Diventare un albero” scritta a più mani da Rebecca ... corrieredibologna.corriere.it scrive
Zecchino D’oro 67, vince Anna Sole con il brano “Diventare un albero” firmato da Luca Argentero - C’è anche Luca Argentero tra gli autori del brano vincitore della 67esima edizione dello Zecchino d’oro, condotto da Carlo Conti su Rai Uno. Scrive ilfattoquotidiano.it