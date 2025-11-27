Anna Pepe spray al peperoncino al concerto | panico intossicati e venti minuti di stop

Repubblica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, mercoledì 26 novembre, durante la tappa del tour della cantante all’Unipol Arena di Bologna, l’ennesimo episodio che ha causato lievi malori. Ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

anna pepe spray al peperoncino al concerto panico intossicati e venti minuti di stop

© Repubblica.it - Anna Pepe, spray al peperoncino al concerto: panico, intossicati e venti minuti di stop

Scopri altri approfondimenti

anna pepe spray peperoncinoSpray al peperoncino, interrotto il concerto di Anna Pepe - Lievi malori tra il pubblico e fuggi fuggi generale. Lo riporta rainews.it

anna pepe spray peperoncinoSpray al peperoncino al concerto di Anna Pepe, show sospeso: panico e intossicati - Bologna, 26 novembre 2025 – L’Unipol Arena piena, i fan in delirio per una delle beniamine della generazione Z, la musica a tutto volume. Segnala msn.com

anna pepe spray peperoncinoSpray al peperoncino al concerto di Anna Pepe a Bologna: il video del fuggi fuggi - Il Natale è il momento dell’anno che tutti aspettano, con trepidazione o con ansia. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Anna Pepe Spray Peperoncino