Anna Pepe panico al concerto | sospeso lo show Cosa è successo

Una serata attesissima, segnata da un improvviso momento di panico. È quanto accaduto ieri sera, 26 novembre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove migliaia di giovani – molti dei quali adolescenti accompagnati dai genitori – si erano radunati per il concerto di Anna Pepe, rapper amatissima e presenza di riferimento sui social con oltre due milioni e mezzo di follower. L’atmosfera elettrica che precedeva l’esibizione si è però trasformata in pochi istanti in un vortice di paura, quando un getto di spray al peperoncino ha iniziato a diffondersi tra il pubblico. Cos’è successo al concerto di Anna Pepe. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anna Pepe, panico al concerto: sospeso lo show. Cosa è successo

