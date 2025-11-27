Anna Pepe panico al concerto | sospeso lo show Cosa è successo

Dilei.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata attesissima, segnata da un improvviso momento di panico. È quanto accaduto ieri sera,  26 novembre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove migliaia di giovani – molti dei quali adolescenti accompagnati dai genitori – si erano radunati per il concerto di  Anna Pepe, rapper amatissima e presenza di riferimento sui social con oltre due milioni e mezzo di follower. L’atmosfera elettrica che precedeva l’esibizione si è però trasformata in pochi istanti in un vortice di paura, quando un getto di  spray al peperoncino  ha iniziato a diffondersi tra il pubblico. Cos’è successo al concerto di Anna Pepe. 🔗 Leggi su Dilei.it

anna pepe panico al concerto sospeso lo show cosa 232 successo

© Dilei.it - Anna Pepe, panico al concerto: sospeso lo show. Cosa è successo

Argomenti simili trattati di recente

anna pepe panico concertoAnna Pepe, serata da incubo: spray al peperoncino durante il live, fan in fuga. Il video - Panico al concerto di Anna Pepe: spray urticante in platea, malori e fuga dall’Unipol Arena. donnaglamour.it scrive

anna pepe panico concertoChi è il ragazzo che ha spruzzato lo spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe - Il giovane avrebbe tentato di rapinare un fan della collanina che ha reagito. Secondo msn.com

anna pepe panico concertoAnna Pepe, spray al peperoncino al concerto di Bologna: tutti in fuga e panico generale - Grande spavento nella tappa emiliana del tour della cantante: evacuato il palazzetto e sintomi di intossicazione. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Anna Pepe Panico Concerto