angi assegna il premio innovation leader award a lisa offside

Roma, 27 novembre 2025 – Si è tenuta questa mattina presso l’Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, il premio promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) che celebra l’eccellenza italiana in materia di innovazione tecnologica e imprenditoriale. L’evento clou è in programma il 3 dicembre 2025 presso la Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, dove saranno premiati 16 progetti innovativi selezionati tra startup, PMI e spin-off universitari in ambito Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Space Economy, con particolare attenzione alle categorie mobilità sostenibile e transizione ecologica ed energetica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

