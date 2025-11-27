ANGI assegna il premio Innovation Leader Award a Lisa Offside
Roma, 27 novembre 2025 – Si è tenuta questa mattina presso l’Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione degli Oscar dell’Innovazione, il premio promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) che celebra l’eccellenza italiana in materia di innovazione tecnologica e imprenditoriale. L’evento clou è in programma il 3 dicembre 2025 presso la Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, dove saranno premiati 16 progetti innovativi selezionati tra startup, PMI e spin-off universitari in ambito Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Space Economy, con particolare attenzione alle categorie mobilità sostenibile e transizione ecologica ed energetica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Alex deve preparare una coreografia di Hip Hop e reagisce così all'assegnazione del compito della maestra Celentano #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Premio ANGI 2025: l'AI, la Cyber e la Space Economy i pilastri dell'innovazione italiana - La conferenza stampa lancia l'VIII edizione (3 dicembre) del Premio ANGI: premiata Lisa Offside e anticipati i dati dell'Osservatorio sulla 'fuga di cervelli' ... Si legge su msn.com
Oscar dell'Innovazione, Premio ANGI 2025: consegnato Innovation Leader Award a LisaOffside - Si è tenuta questa mattina presso l'Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione ... Secondo teleborsa.it
Oscar Angi 2025, consegnato Innovation Leader Award a Lisa Offside - L'evento clou è in programma il 3 dicembre presso la Camera di Commercio di Roma dove saranno premiati 16 progetti innovativi ... Scrive dire.it