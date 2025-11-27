Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli | domenica 30 novembre showcase di NSDA

Anfisa Letyago  torna domenica 30 novembre al  Duel Club di Napoli  con un secondo round dello showcase di  NSDA, l’etichetta discografica indipendente fondata nel 2019 dalla DJ e produttrice di musica elettronica di fama internazionale. Ospite dell’esclusiva serata sarà il DJ e produttore  Exos, che insieme a  Marcel Dettman, okgiorgio, Anastasia Kristensen e Linear System  prende parte al remix pack dell’ultimo singolo di Anfisa “ In My Arms ” in uscita venerdì 5 dicembre su NSDA. L’evento in programma il 30 novembre al Duel Club sarà registrato e pubblicato da  Beatport, la principale piattaforma online al mondo per il mondo dei DJ. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

