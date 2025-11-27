Andrea sfrattato da Windsor ma il trasloco costa troppo tarda il trasferimento a Sandringham

(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor si trasferirà nella tenuta di Sandringham dopo Natale. Secondo fonti informate che hanno parlato con la rivista inglese 'Heat World', non c'è dunque alcuna fretta che l'ex duca di York lasci la Royal Lodge, l'imponente residenza da 30 stanze a carico dei contribuenti britannici nel parco di Windsor, da cui re . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

