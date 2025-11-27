Andrea Sempio il Dna e e i 39mila aplotipi | il quadro si fa pesantissimo

La conferma arrivata dalla perizia indipendente del tribunale - secondo cui il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi appartiene ad Andrea Sempio - dà ulteriore linfa al nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco. E ancora, emergono nuovi dettagli dalle tabelle biostatistiche che la perita dell’incidente probatorio, Denise Albani, ha trasmesso ieri, mercoledì 26 novembre, alle parti coinvolte nella riapertura dell’inchiesta. Secondo quanto appreso e rilanciato da LaPresse, l’analisi della compatibilità tra le tracce genetiche prelevate dalle unghie della giovane uccisa il 13 agosto 2007 e il profilo Y di Sempio è stata effettuata utilizzando una banca dati di oltre 39 mila aplotipi appartenenti alla popolazione dell’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, il Dna e e i 39mila aplotipi: il quadro si fa pesantissimo

