Andrea Sempio ha parlato Garlasco la notizia dopo la bomba sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Per quasi due decenni il delitto di Garlasco è rimasto sospeso in un territorio grigio, tra dubbi investigativi, indagini riaperte e verità che sembravano destinate a non emergere mai del tutto. Ora, però, una nuova conferma scientifica sembra avere la forza di incrinare quell’equilibrio, riaccendendo interrogativi che si credevano definitivamente archiviati. A farlo è una posta elettronica certificata che porta la firma della perita nominata dal Tribunale di Pavia, Denise Albani, e che potrebbe riscrivere — ancora una volta — la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. >> Musica sotto choc, rapina finisce nel sangue: uccisa la famosa cantante Nella mail, inviata alle parti e contenente grafici, tabelle e valori tecnici, l’esperta della polizia scientifica illustra gli esiti dell’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Garlasco Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi, potrebbero portare ad Andrea Sempio: sarebbe questo l'esito dell'analisi del DNA della genetista Denise Albani. "Dati nulli", la replica dei consulenti della famiglia Poggi. Sempio: “Amareggiato dalle indiscrezi Vai su X

Delitto di #Garlasco: Compatibile con il Dna di Andrea Sempio quello sulle unghie di Chiara Poggi. Comunicate ai consulenti delle parti le anticipazioni delle analisi della perita Denise Albani, nominata dalla gip di #Pavia nell'incidente probatorio. Per l'analisi - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: il verbale “irregolare” di Andrea Sempio, le immagini in tv - Si continua a discutere del caso del delitto di Garlasco e della figura di Andrea Sempio. Come scrive newsmondo.it

Andrea Sempio: La Sua Percezione di Persecuzione nel Caso di Garlasco - La testimonianza di Andrea Sempio riguardo al suo attuale stato dopo il caso di Garlasco è sorprendente e invita a una profonda riflessione. Si legge su notizie.it

Garlasco, Andrea Sempio a Porta a Porta: "Vivo in paranoia e sogno l'oblio. Quello di Chiara fu un delitto passionale, ecco perché" - Andrea Sempio, indagato nel caso di Garlasco, ha parlato in esclusiva a Cinque e Minuti e a Porta a Porta con Bruno Vespa: ecco tutte le sue risposte. Da libero.it