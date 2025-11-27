Andrea Sempio e il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi l' avvocato Lovati | Una cosa inaudita per me è falso È un atto di terrorismo

Leggo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'ultima novità sul caso Garlasco, con una perizia che afferma che il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Andrea Sempio (e con quello di un altro. 🔗 Leggi su Leggo.it

