Andrea Maggi e L' Infinito di Leopardi | cos' ha detto ai collegiali nella lezione più emozionante de Il Collegio 9

Andrea Maggi anche in quest'edizione ha regalato alcuni momenti emozionanti facendo lezione ai suoi collegiali. La quarta puntata, disponibile in streaming gratuito su Raiplay, quella in cui il docente pordenonese si sofferma su “L'Infinito” di Giacomo Leopardi, è risultata tra le più amate. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Andrea Maggi e "L'Infinito" di Leopardi: cos'ha detto ai collegiali nella lezione più emozionante de Il Collegio 9

Argomenti simili trattati di recente

Babbo natale é arrivato in anticipo, comincerò dalla Bosco la mia autrice preferita! *Federica Bosco: controcanto di Natale e nostra signora che sei nell' attico. *Andrea Maggi: in un oceano vuoto *Haddon: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte *Corrad - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Pennacchi: «Felice di essere il tipografo Stella nella serie su Leopardi. Mio padre era uno stampatore, è come tornare alle origini» - È con questo entusiasmo che Andrea Pennacchi ha interpretato Antonio Fortunato Stella, editore degli Idilli e delle Operette morali ... Si legge su ilgazzettino.it

La miniserie “Leopardi – Il poeta dell’infinito”di Rubini girata nelle Marche in onda sulla Rai 1 il 7 e 8 gennaio - Dopo il grande successo del debutto nelle sale cinematografiche italiane del film di Natale, girato nelle Marche, “Io e te dobbiamo parlare” con gli amatissimi Siani e Pieraccioni, le bellezze della ... Lo riporta corriereadriatico.it

Leopardi batte il Grande Fratello: grandissimo successo per la miniserie sul poeta dell’Infinito andata in onda su Rai 1 - Nella serie è stata rappresentata la vicenda umana e storica del poeta, letterato, ma anche filosofo, uno dei massimi esponenti della cultura italiana di tutti i tempi, rappresentato, qui nel film, da ... Scrive corriereadriatico.it