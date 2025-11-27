Andrade ha parlato della sua separazione con la WWE e della clausola di non competizione che gli impedisce di lavorare altrove, che ha fatto scalpore. Come riportato in precedenza, la WWE sta applicando una clausola di non competizione di 12 mesi nei confronti di Andrade dopo la sua uscita dalla WWE a settembre. La clausola di non competizione è stata sollevata dopo che l’ex star della WWE è tornato in AEW il 1° ottobre. Era stato riferito che Andrade era stato licenziato dalla WWE per motivi disciplinari. Secondo quanto riportato, prima del licenziamento non aveva superato un test di idoneità fisica. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Andrade: "Vi spiego la mia situazione attuale"