Ancora una truffa del nipote in difficoltà anziana derubata di centinaia di grammi d' oro

Non si ferma la piaga delle truffe agli anziani in provincia di Frosinone. Una nuova vittima è caduta nella trappola del "parente in difficoltà", consegnando un ingente bottino in oro ai malviventi.Il fatto è stato denunciato presso la Stazione Carabinieri di Roccasecca da un'anziana donna di 84. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ancora una truffa del “nipote in difficoltà”, anziana derubata di centinaia di grammi d'oro

