Ancora una truffa del nipote in difficoltà anziana derubata di centinaia di grammi d' oro

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma la piaga delle truffe agli anziani in provincia di Frosinone. Una nuova vittima è caduta nella trappola del "parente in difficoltà", consegnando un ingente bottino in oro ai malviventi.Il fatto è stato denunciato presso la Stazione Carabinieri di Roccasecca da un'anziana donna di 84. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

