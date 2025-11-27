AnconAmbiente e Comune chiariscono | Nessun commisariamento ma un aggiornamento dei contratti dopo 25 anni
ANCONA – Dal Comune di Ancona e AnconAmbiente riceviamo e pubblichiamo: «AnconAmbiente Spa e Comune di Ancona intervengono congiuntamente per chiarire a riguardo di un presunto 'commissariamento' della partecipata, precisando che l'operazione avviata non ha alcuna natura punitiva o sostitutiva.
