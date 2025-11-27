Ancona Rovinelli fuga le voci | Società seria non ci manca nulla

Ripartire dal gruppo. Dimenticare Teramo, tornare a innestare la marcia più alta possibile all’inseguimento dell’Ostiamare e degli abruzzesi. Che non sono più forti dell’ Ancona. Parola di Enrico Rovinelli, fanese ed ex Fossombrone, proprio la squadra che l’Ancona affronterà domenica al Del Conero. Rovinelli, tornando a Teramo, l’Ancona poteva fare di più e di meglio? "Sicuramente. Abbiamo interpretato male la partita, soprattutto il secondo tempo, in cui abbiamo sbagliato l’approccio e da lì in poi tante cose. Eravamo partiti bene nel primo tempo, poi troppi errori di attenzione e dopo il primo gol siamo andati giù mentalmente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

