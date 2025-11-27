Ancona Rovinelli fuga le voci | Società seria non ci manca nulla
Ripartire dal gruppo. Dimenticare Teramo, tornare a innestare la marcia più alta possibile all’inseguimento dell’Ostiamare e degli abruzzesi. Che non sono più forti dell’ Ancona. Parola di Enrico Rovinelli, fanese ed ex Fossombrone, proprio la squadra che l’Ancona affronterà domenica al Del Conero. Rovinelli, tornando a Teramo, l’Ancona poteva fare di più e di meglio? "Sicuramente. Abbiamo interpretato male la partita, soprattutto il secondo tempo, in cui abbiamo sbagliato l’approccio e da lì in poi tante cose. Eravamo partiti bene nel primo tempo, poi troppi errori di attenzione e dopo il primo gol siamo andati giù mentalmente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il calcio in diretta , Teramo Vs Ancona Campionato Serie D girone F dalle 14:30 Live e in esclusiva sulle frequenze di Radio Tua Ancona Fm DAB streaming e social. - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, Rovinelli fuga le voci: "Società seria, non ci manca nulla" - Parola di Enrico Rovinelli, fanese ed ex Fossombrone, proprio la squadra che l’Ancona affronterà domenica al Del Conero. Segnala sport.quotidiano.net
Ancona, un altro rinvio per la società. Mercato, tra gli arrivi in prova e le altre piste calde - Sembrava tutto pronto per approvare la delibera già studiata nei mini dettaglio della nascita della SSD ARL ed invece ancora un ... Secondo corriereadriatico.it
Ancona, Di Paolo vuole Gerilli da ds: «Io in biancorosso? Molte voci ma resto in attesa» - ANCONA Alessandro Di Paolo, l'imprenditore romano che a breve dovrebbe diventare il socio di maggioranza dell'Ancona (più nella sostanza che nella forma), vuole Luca Gerilli per il ruolo di direttore ... Secondo corriereadriatico.it