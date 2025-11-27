Ancona il negozio di alimentari chiuderà dopo 41 anni | Qualcuno lo rilevi è un punto di riferimento

ANCONA - C?è la signora anziana che, stanca di stare sola a casa, viene per trascorrere un?oretta a fare quattro chiacchiere. C?è il residente che, per paura di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, il negozio di alimentari chiuderà dopo 41 anni: «Qualcuno lo rilevi, è un punto di riferimento»

Scopri altri approfondimenti

Pronti? Via! Dal 28 al 30 novembre, nel nostro negozio, -10% su tutti i prodotti. Ti aspettiamo in negozio! Siamo in via Luigi Albertini, 14 - Ancona - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, il negozio di alimentari chiuderà dopo 41 anni: «Qualcuno lo rilevi, è un punto di riferimento» - C’è la signora anziana che, stanca di stare sola a casa, viene per trascorrere un’oretta a fare quattro chiacchiere. Riporta msn.com

Svaligiarono negozio ad Ancona, denunciati da carabinieri - Nel febbraio scorso avevano rubato profumi da un negozio della catena Acqua e Sapone di Ancona per un valore di oltre 350 euro e si erano poi dati alla fuga. Si legge su ansa.it