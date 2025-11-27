Anche l' ospedale di Acireale ottiene i tre Bollini Rosa assegnati dalla fondazione Onda
L’ospedale di Acireale ha ricevuto i tre Bollini Rosa assegnati da Fondazione Onda Ets, riconoscimento nazionale che premia le strutture impegnate nei percorsi clinici e assistenziali dedicati alla salute femminile. Il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha ritirato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
TRE BOLLINI ROSA ALL’OSPEDALE DI ACIREALE – FONDAZIONE ONDA PREMIERÀ IL PRESIDIO DELL’ASP DI CATANIA Prestigioso riconoscimento per l’Ospedale di Acireale: Fondazione Onda ETS ha assegnato Tre Bollini Rosa, il massimo livello - facebook.com Vai su Facebook
Anche l'ospedale di Acireale ottiene i tre Bollini Rosa assegnati dalla fondazione Onda - Il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha ritirato il premio questa mattina a Roma ... Secondo cataniatoday.it
L’ospedale di Acireale ottiene i Tre Bollini Rosa, il massimo riconoscimento nazionale per la salute femminile - La Fondazione Onda ETS ha assegnato al Presidio Ospedaliero dell’Asp di Catania il massimo riconoscimento ... Da corrieretneo.it