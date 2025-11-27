Anche l' ospedale di Acireale ottiene i tre Bollini Rosa assegnati dalla fondazione Onda

L’ospedale di Acireale ha ricevuto i tre Bollini Rosa assegnati da Fondazione Onda Ets, riconoscimento nazionale che premia le strutture impegnate nei percorsi clinici e assistenziali dedicati alla salute femminile. Il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha ritirato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

