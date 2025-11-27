Analisi del Dna sulle unghie di Chiara Poggi | oltre 39mila aplotipi europei per i calcoli biostatistici
Le indagini scientifiche hanno bisogno di tempo, di specificità e certezze. I calcoli biostatistici sulla possibilità di corrispondenza fra le tracce genetiche sulle unghie di Chiara Poggi e il profilo Y di Andrea Sempio sono stati effettuati per esempio su una banca dati di oltre 39mila aplotipi nella popolazione dell’Europa occidentale come apprende LaPresse sulle tabelle inviate ieri dalla perita dell’incidente probatorio, Denise Albani, ai consulenti della difesa, Marina Baldi e Armando Palmegiani, della Procura di Pavia, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, della famiglia Poggi, Marzio Capra, e al genetista della difesa Stasi, Ugo Ricci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
