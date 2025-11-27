Analisi del Dna sulle unghie di Chiara Poggi | oltre 39mila aplotipi europei per i calcoli biostatistici

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini scientifiche hanno bisogno di tempo, di specificità e certezze. I calcoli biostatistici sulla possibilità di corrispondenza fra le tracce genetiche sulle unghie di Chiara Poggi e il profilo Y di Andrea Sempio sono stati effettuati per esempio su una banca dati di oltre 39mila aplotipi nella popolazione dell’Europa occidentale come apprende LaPresse sulle tabelle inviate ieri dalla perita dell’incidente probatorio, Denise Albani, ai consulenti della difesa, Marina Baldi e Armando Palmegiani, della Procura di Pavia, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, della famiglia Poggi, Marzio Capra, e al genetista della difesa Stasi, Ugo Ricci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

analisi del dna sulle unghie di chiara poggi oltre 39mila aplotipi europei per i calcoli biostatistici

© Ilfattoquotidiano.it - Analisi del Dna sulle unghie di Chiara Poggi: oltre 39mila aplotipi europei per i calcoli biostatistici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

analisi dna unghie chiaraCaso Garlasco, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con Andrea Sempio - La nuova perizia conferma l’elevata compatibilità tra il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e la linea maschile della famiglia Sempio, elemento ... alfemminile.com scrive

analisi dna unghie chiaraGarlasco, nuove analisi: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio» - Il caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, ha visto una nuova svolta grazie a recenti analisi del dna. Scrive notizie.it

analisi dna unghie chiaraDelitto di Garlasco: il Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con Andrea Sempio. La perizia che ribalta tutto - L’esito degli accertamenti condotti dalla genetista Denise Albani nell’incidente probatorio rovesciano quanto stabilito 11 anni fa, nell’analisi alla base della condanna di Alberto Stasi e della prima ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Analisi Dna Unghie Chiara